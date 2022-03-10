ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего неделю назад школьника

Земгальское региональное управление полиции (Елгавский участок) разыскивает Арвиса Дакстиньша (2008 г.р.), который 3 марта вышел из центра опеки и пропал.
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Его приметы: рост 165 см, нормального телосложения.
Был одет: темная одежда.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 63004227 или 110.
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