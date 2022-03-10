ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего неделю назад школьника
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции (Елгавский участок) разыскивает Арвиса Дакстиньша (2008 г.р.), который 3 марта вышел из центра опеки и пропал.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 165 см, нормального телосложения.

Был одет: темная одежда.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 63004227 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?