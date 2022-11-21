ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего пенсионера
Foto: Valsts policija

Сигулдский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Агриса Шефера (1940 г.р.), которого в последний раз виделри17 ноября, около 16.00 в Юдажи (Сигулдский край).

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Его приметы: рост 170 см, худощавый, волосы седые, борода седая.

Был одет: коричневое пальто, черные брюки, темная зимняя шапка.

У мужчины могут быть провалы в памяти. Также известно что пенсионер передвигается с трудом. Он мог сесть в междугородний автобус.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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