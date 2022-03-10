ФОТО. Полиция разыскивает пропавшего в январе мужчину

Рижское региональное управление полиции разыскивает Владислава Черных (1973 г.р.), которого в последний раз видели 22 января в Риге, на ул. Элвирас, 12.
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Его приметы: рост 178 см, волосы короткие.
Был одет: джинсы, куртка, кроссовки.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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