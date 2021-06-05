ФОТО. Полиция разыскивает пропавшую 100-летнюю пенсионерку

Салдусский участок Курземского регионального управления Госполиции разыскивает без вести пропавшую Парасковью Филипову, в 1921 года рождения, который 3 июня около 11 утра покинула свое место жительства в Броцены на улице Сколас и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

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Женщина была одета в черный плащ и обута — в коричневые туфли. Госполиция призывает посмотреть на фотографию женщины и отозваться, если вы знаете возможное местонахождение пропавшей. Звонить по телефону 26596914 или 110!