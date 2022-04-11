ФОТО. Полиция во время обыска изъяла оружие и более 1000 патронов

Сотрудники Резекненского отделения уголовной полиции Латгальского региона в рамках начатого ранее уголовного процесса провели обыск и изъяли огнестрельное оружие и большое количество боеприпасов.

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Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, обыск в доме подозреваемого 1967 г.р. был проведен 7 апреля. Стражи порядка нашли в помещениях винтовку и пистолет, два глушителя и более 1000 разнокалиберных патронов.

Подозреваемый за незаконное хранение оружия задержан, начат уголовный процесс.