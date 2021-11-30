ФОТО: Полиция задержала в Риге трех человек и изъяла 140 180 сигарет

По подозрению в незаконной транспортировке и хранении табачных изделий по предварительному сговору Государственная полиция в Риге задержала трех человек. Изъято 140 180 сигарет разных марок.

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Получив информацию о возможном незаконном хранении и транспортировке табачных изделий, Государственная полиция 12 октября возбудила уголовный процесс. 25 ноября сотрудники Государственной полиции и совместно с бойцами батальона спецназначения задержали в Риге трех лиц - двоих мужчин 1957 г.р. и 1969 г.р. и женщину 1965 г.р.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых и в одном транспортном средстве было обнаружено и изъято большое количество табачных изделий без латвийских акцизных марок. В ходе следствия было установлено, что лица на протяжении длительного времени занимались незаконной реализацией сигарет как в Риге, так и Юрмале.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Ранее в поле зрения правоохранительных органов они не попадали. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.