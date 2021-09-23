ФОТО. Полиция, земессарги и волонтеры искали блуждавшего трое суток в лесу 87-летнего мужчину

В минувший вторник сотрудники Елгавского участка полиции получили информацию о том, что днем ранее в лес за ягодами ушел и не вернулся мужчина 1934 г.р. Найти его удалось лишь в среду, во второй половине дня.

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Как отметили в полиции, когда вечером пенсионер не вернулся домой, на его поиски отправились члены семьи. Когда на утро найти его не удалось, родственники обратились за помощью в полицию.

На поиски пенсионера были брошены не только силы полиции, но также земессарги, сотрудники Госслужбы леса, студенты, волонтеры организации Bezvēsts.lv, кинологи с собаками, а также члены семьи пропавшего мужчины. Кроме того, для поисков с воздуха использовался дрон.

В среду пенсионера заметили на окраине леса, после чего оперативно связались с медиками. Мужчину передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи, поле чего его доставили в больницу. Опасности для жизни мужчины не констатировали.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках человека, а также призывает перед походом в лес обязательно брать с собой заряженный мобильный телефон.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



