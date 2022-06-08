ФОТО. Пожар в Пардаугаве: из дома эвакуировались 37 человек, еще семерых спасли
Foto: DELFI

В минувший вторник в Риге, на ул. Мелнсила загорелась квартира. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 19.19.

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К моменту приезда спасателей открытым пламенем горела квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

С помощью сотрудников Государственной пожарно-спастельной службы были спасены семь человек, еще 37 эвакуировались из дома до приезда спасателей. В 21.38 пожар удалось ликвидировать.

ФОТО. Пожар в Пардаугаве: из дома эвакуировались 37 человек, еще семерых спасли
Foto: DELFI
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