ФОТО. Преступники спрятали контрабанду в вагонах с картоном

Незаконный вывоз 4 280 пачек сигарет пресекли сотрудники Псковской таможни на таможенном посту "Скангали" (российско-латвийская граница).
Партия перемещалась в вагоне с картоном, следовавшем из России в Латвию. В ходе таможенного досмотра обнаружили 1 900 пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь и 2 380 пачек сигарет KISS без маркировки.
По данным пресс-центра Северо-западного таможенного управления ФТС РФ, табачные изделия злоумышленники перемещали в прямоугольных брикетах, обтянутых полимерной пленкой. Сигареты изъяты.