ФОТО. Продолжаются поиски пропавшего без вести пенсионера
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции продолжает поиски пропавшего без вести 82-летнего Агриса Шефера, которого в последний раз видели 16 ноября, около 16.00 в Юдажи (Сигулдский край).

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В распоряжение полиции попали записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие пенсионера в день исчезновения. Установлено, что в тот день на нем было коричневое пальто с капюшоном, темные брюки и ботинки.

Из Юдажи мужчина отправился с зеленой тачкой, взяв три желтых пакета с продуктами. По пути он оставил тачку, возможно, дальше понеся пакеты в руках.

У Агриса могут быть провалы в памяти, он также мог забыть дорогу домой.

Полиция обращается к жителям, у которых в машинах установлен видеорегистраторы и которые 16 ноября в период с 16.00 до 19.00 ехали по Сигулдскому шоссе (Малпилс — Сигулда), свзяаться с полицией по телефонам: 67086610 или 110.

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