ФОТО: Продовольственно-ветеринарная служба изъяла полторы тонны некачественных продуктов
Foto: PVD

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), получив жалобы на испорченное куриное мясо из одного интернет-магазина, провела проверку и изъяла 1 516,8 кг продуктов, сообщает пресс-служба ПВС.

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Это были 82 разных типов продуктов, 17 из них растительного происхождения, остальные — животного.

Занимавшаяся доставкой компания Fresh@more со складом на улице Лубанас не зарегистрировала свою деятельность в регистре предприятий Продовольственно-ветеринарной службы.

При проверке был констатирован ряд существенных нарушений, которые могли повлиять на качество и безопасность продуктов. У товаров не было сопроводительных документов, их происхождение нельзя было определить, у ряда товаров отсутствовала маркировка. Многие товары были просрочены либо не содержали срока годности на упаковке. Например, было обнаружено 158 кг продуктов животного происхождения, срок годности которых истекал 14.07.2020 — в том числе это было замороженное мясо, имеющее признаки повторной заморозки. Упаковки были повреждены.

Условия хранения продуктов тоже не соответствовали требованиям, на складе была температура 35,6 градуса. Упаковки и полки были грязные, с толстым слоем пыли.

В данный момент магазин прекратил деятельность, начат административный процесс.

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rus.DELFI.lv

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