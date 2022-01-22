ФОТО. Пропала без вести жительница Вентспилсского края

Вентспилсский участок Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести Скайдрите Эйду.

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15 января этого года Скайдрите Эйда (1965 года рождения) вышла из своего дома в волости Угалес Вентспилсского края и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей женщины (на фото): рост - 160 см, светлые, короткие волосы.

Госполиция призывает посмотреть на фото разыскиваемой женщины. Если вам известно какая-либо информация о возможном месте нахождения Скайдрите Эйды, то позвоните по телефону 63604700 или 110.