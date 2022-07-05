ФОТО. Пропавший житель Саркандаугавы найден мертвым (обновлено в 18.27)

Владимир Мулев (1970 г.р.), которого разыскивал Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции, найден мертвым.
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Признаков насильственной смерти не обнаружено, однако для выяснения обстоятельств случившегося начат уголовный процесс.
В последний раз мужчину видели ранним утром 25 июня на ул. Саркандаугавас.
Особые приметы: у мужчины на голове шрам.
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