ФОТО. Провокация на границе: белорусские силовики помогли нелегалам пробраться через забор
Foto: Valsts robežsardze

По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), в минувшее воскресенье четверо нелегалов незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу при поддержке представителей белорусских властей.

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Как отмечают в ГПС, 6 августа, осуществляя наблюдение за границей с помощью технических средств, пограничники заметили нескольких лиц, которые незаконно пересекли заграждения и пробрались в Латвию.

В Госслужбе погранохраны утверждают, что нелегалам помогли пробраться через забор представители белорусских властей, которые сначала проделали отверстие в ограждении, а затем его ликвидировали, чтобы мужчины не смогли вернуться обратно в Беларусь.

На латвийской стороне все нарушители границы были задержаны, а затем в соответствии с нормативно-правовой базой, установленной режимом ЧС,
возвращены в Беларусь.

Как сообщалось ранее, 10 августа 2021 года правительство Латвии приняло решение объявить режим чрезвычайной ситуации в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе. Режим ЧС продлевали несколько раз, в последний раз его продлили до 10 августа.

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