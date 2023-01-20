ФОТО. Пурвциемс: мужчина в ярко-розовых шортах пытался "подружиться" с детьми. Директор и полиция контролируют ситуацию

В Пурвциемсе внимание родителей и детей привлек экстравагантный незнакомец, который в зимнее время ходил возле Рижской 84-й средней школы в ярко-розовых коротких шортах и куртке, который пытался подружиться со школьниками и делал им странные предложения. Также мужчину видели и рядом с детским садиком. Об этом сообщает Degpunktā.
Незнакомца, появившегося на территории школьного спортивного комплекса, заметили многие. Родители школьников стали обмениваться в чатах его фотографиями, чтобы предотвратить возможную угрозу.
Опрошенные журналистами мамы встревожены за безопасность своих детей и считают, что незнакомец представляет потенциальную угрозу. Они также подчеркнули, что мужчина пытается познакомиться и завязать разговор с детьми, за которыми не пришли взрослые.
Директор Рижской 84-й средней школы Винета Мисгирда пояснила, что она извещена о подозрительном незнакомце и уже поставила в известность муниципальную полицию.
"Этот вопрос действительно находится под контролем, и все проинформированы. Все внимание заострено на этом вопросе. В школьном совете также подчеркнули, что не успокоятся, пока не получат конкретный ответ, как нам впредь действовать и что делать, чтобы дети могли чувствовать себя в полной безопасности, направляясь домой, чтобы им не приходилось бояться. Хотя какого-то конкретного случая пока не произошло", — отметила директор.
В Рижской муниципальной полиции подтвердили, что они получили информацию об эксцентричном мужчине, поэтому территории школьного спортивного комплекса уделяется больше внимания. При этом в РМП упомянули, что пока не получали по поводу этого незнакомца ни одного вызова или заявления. В том случае, если будет повод, им займется Госполиция.
Rozā tērptais vīrietis skolas sporta kompleksā ir sastopams laikā, kad bērni sāk mājupceļu no skolas. Sarunās viņš ielaižas ar tiem, kuriem vecāki nenāk pakaļ. https://t.co/9NKCFFZBcR— Degpunktā (@Degpunkta) January 19, 2023