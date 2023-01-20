ФОТО. Пурвциемс: мужчина в ярко-розовых шортах пытался "подружиться" с детьми. Директор и полиция контролируют ситуацию

В Пурвциемсе внимание родителей и детей привлек экстравагантный незнакомец, который в зимнее время ходил возле Рижской 84-й средней школы в ярко-розовых коротких шортах и куртке, который пытался подружиться со школьниками и делал им странные предложения. Также мужчину видели и рядом с детским садиком. Об этом сообщает Degpunktā.

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Незнакомца, появившегося на территории школьного спортивного комплекса, заметили многие. Родители школьников стали обмениваться в чатах его фотографиями, чтобы предотвратить возможную угрозу.

Опрошенные журналистами мамы встревожены за безопасность своих детей и считают, что незнакомец представляет потенциальную угрозу. Они также подчеркнули, что мужчина пытается познакомиться и завязать разговор с детьми, за которыми не пришли взрослые.

Директор Рижской 84-й средней школы Винета Мисгирда пояснила, что она извещена о подозрительном незнакомце и уже поставила в известность муниципальную полицию.

"Этот вопрос действительно находится под контролем, и все проинформированы. Все внимание заострено на этом вопросе. В школьном совете также подчеркнули, что не успокоятся, пока не получат конкретный ответ, как нам впредь действовать и что делать, чтобы дети могли чувствовать себя в полной безопасности, направляясь домой, чтобы им не приходилось бояться. Хотя какого-то конкретного случая пока не произошло", — отметила директор.

В Рижской муниципальной полиции подтвердили, что они получили информацию об эксцентричном мужчине, поэтому территории школьного спортивного комплекса уделяется больше внимания. При этом в РМП упомянули, что пока не получали по поводу этого незнакомца ни одного вызова или заявления. В том случае, если будет повод, им займется Госполиция.