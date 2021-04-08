ФОТО. ПВС обнаружила концлагерь для скота: 48 измученных голодом коров отправлены на бойню

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) обнаружили в хозяйстве под Вецумниеки 48 изнуренных голодом коров. Домашний скот содержался в ужасных условиях.

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В ходе проверки инспекторы ПВС констатировали, что территория, прилегающая к коровнику, буквально залита грязью и навозом. Проверяющие вытащили из грязи и навоза корову, которая провела в таком состоянии неопределенное время.

На территории хозяйства также были обнаружены туши крупного рогатого скота разного возраста на разных стадиях разложения.

Неприемлемые для содержания домашнего скота условия констатированы также и в самом коровнике. У коров не было ни подстилок, ни сухого места, где они могли бы полежать и поспать. Поилки не работали, оборудование в коровнике имело острые края и выступы, подвергая животных регулярному риску получения травм.

Корм для скота был доступен за пределами коровника, но, чтобы до него добраться, нужно было пройти по жиже из грязи и навоза. В резервуаре для воды обнаружили жидкость, напоминающую смесь из фекалий и урины.

Оценив ситуацию в хозяйстве и установив, что состояние животных было критическим, владелец животных согласился отвезти животных на бойню, чтобы как можно скорее положить конец их страданиям. 7 и 8 апреля весь скот вывезли.

Продовольственно-ветеринарная служба начала административный процесс в отношении владельца хозяйства.