Фото: Пьяный водитель Range Rover разбил несколько автомобилей в центре Риги и врезался в дерево
Foto: DELFI

В воскресенье, 3 апреля, около 18:00 водитель внедорожника Range Rover в нетрезвом состояние проехал по центру Риги на большой скорости по улице Кр. Валдемара, протаранив несколько автомобилей, сбив светофор и закончил свое движение, врезавшись в дерево.

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Очевидец рассказал порталу Delfi, что водитель Range Rover, по всей видимости, на огромной скорости проехала по Вантовому мосту в сторону центра. Он продолжал свой путь по улице Кришьяна Валдемара, пока на перекрестке с улицей Бриана британский внедорожник люкс-класса не врезался в две машины – Toyota и Peugeot, сообщила Государственная полиция.

Протаранив две машины, Range Rover сбил светофор и врезался в дерево. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, однако точную ее степень установит экспертиза, подчеркивает Госполиция.

Пострадавший — водитель Peugeot, госпитализирован.

В Госполиции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

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