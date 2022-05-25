ФОТО. Разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении
Foto: Valsts policija

Земгальское региональное управление полиции (Айзкраукльский участок) разыскивает ранее судимого Марека Ефимова (1974 г.р.), подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Его приметы: рост 195 см, среднего телосложения.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Производство сельхозпродукции – меньше химии и более умное управление
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?