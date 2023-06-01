ФОТО. Разыскивается подозреваемый в особо тяжком преступлении

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Марека Ефимова (1974 г.р.), подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.
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Его приметы: рост 195 см, среднего телосложения.
Информацию о Ефимове полиция просит сообщать по телефону 110.
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