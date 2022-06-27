ФОТО. Разыскивается подозреваемый в тяжких преступлениях
Foto: Valsts policija

Видземское региональное управление полиции (Цесисский участок) разыскивает Каспара Грудулиса, подозреваемого в совершении нескольких тяжких преступлений.

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Информацию о местонахождении Грудулиса полиция просит сообщать по телефонам: 110 или 64101200. Кроме того, можно обращаться в ближайший участок полиции.

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