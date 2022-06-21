ФОТО. Разыскивается пропавшая без вести жительница Пардаугавы
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского регионального управления полиции разыскивает Лилиту Лебедеву-Натриню (1957 г.р.), которую в последний раз видели 15 мая, когда она выходила из своего дома на ул. Калнциема.

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Ее приметы: среднего телосложения, волосы короткие.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

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