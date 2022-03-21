ФОТО. Разыскивается пропавшая осенью прошлого года женщина
Foto: Valsts policija

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Марию Сафарову (1942 г.р.), которую в последний раз видели в ноябре 2021 года.

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Ее приметы: рост 165 см, волосы рыжие, среднего телосложения.

Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.

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