ФОТО. Разыскивается пропавшая осенью прошлого года женщина

Управление уголовной полиции Рижского региона разыскивает Марию Сафарову (1942 г.р.), которую в последний раз видели в ноябре 2021 года.
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Ее приметы: рост 165 см, волосы рыжие, среднего телосложения.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67086785, 67086678 или 110.
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