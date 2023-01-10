ФОТО. Рейд в учебном заведении: служебные собаки указали на 18 несовершеннолетних
Foto: Valsts policija

Сотрудники Полиции порядка Лиепайского участка Госполиции при содействии кинологов регионального полицейского отделения и служебных собак Марка, Яро и Энзо провели профилактический рейд в одном из учебных заведений Лиепаи с целью проверить, не происходит ли там незаконный оборот наркотиков — употребление, хранение и реализация.

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Рейд проводился на основании поданной руководством образовательного учреждения заявки. В ходе проверки было проверено девять помещений и констатировано 18 нарушений. На несовершеннолетних нарушителей чаще указывали служебные собаки, однако некоторые подростки, заметив это, сдавали электронные сигареты добровольно.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, у несовершеннолетних учеников нашли электронные сигареты, жидкости для них, а также две пачки сигарет. Начато 18 административных процессов, связанных с хранением табачных изделий и электронных устройств для курения или их заправочных контейнеров, если это было совершено ребенком.

Согласно Закону "О защите прав детей", за это правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения или денежного штрафа в размере 15 евро.

ФОТО. Рейд в учебном заведении: служебные собаки указали на 18 несовершеннолетних
Foto: Valsts policija
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