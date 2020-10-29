ФОТО. Рига: в магазине торговали контрафактными вещами Calvin Klein

В октябре текущего года сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями завершили расследование и передали в прокуратуру материалы дела о ввозе и продаже на территории Латвии контрафактной одежды Calvin Klein. По данным пресс-центра Госполиции, вещи продавались в одном из магазинов Риги, общий ущерб, причиненный законным владельцам бренда, составил 21 768 евро.

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Уголовный процесс о незаконном использовании бренда Calvin Klein, а также о распространении контрафактных товаров в крупных размерах было начато в апреле 2020 года. Изначально же информация о 36-летнем жителе Риги, который занимается ввозом и торговлей поддельными вещами Calvin Klein, поступила в распоряжение полиции в конце 2019 года. При проверке этих данных в одном из небольших магазинов на территории Риги полиция нашла и изъяла контрафактную одежду. Вещи передали для дальнейшего уничтожения Службе госдоходов.

В полиции сообщили, что в ходе дальнейшего расследования были получены и подтверждены необходимые доказательства, которые позволили признать мужчину как подозреваемого в совершении уголовного преступления. К нему была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Вина подозреваемого в расследуемом уголовном преступлении была доказана, и в октябре 2020 года материалы дела передали в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Foto: Valsts policija

"Следует отметить, что лица, распространяющие контрафактные товары, своими действиями вводят потребителей в заблуждение, а также могут нанести вред здоровью или даже жизни потребителей. Поддельные товары, как правило, произведены из материалов неизвестного происхождения и могут быть опасны для человека. Попадание на кожу некачественных материалов и их паров могут вызвать у потребителя проблемы со здоровьем.

Не лишним будет напомнить, что покупка контрафактных товаров также финансирует деятельность организованных преступных групп и террористических организаций", — отметили в Госполиции.

Исследования показывают, что 2,5% мирового импорта — это поддельные товары, а в Европе этот показатель составляет 5%. На сегодняшний день Европейский рынок контрафактных товаров оценивается в 400 миллиардов евро.

Учитывая, что традиционно перед Рождеством и в начале года, когда люди ищут в Интернете праздничные подарки, ассортимент предлагаемых товаров, в том числе и подделок, значительно увеличивается.

"Поэтому мы призываем жителей в электронном виде

информировать Госполицию о веб-сайтах или профилях, через которые предлагают купить контрафактные товары", — сообщили в пресс-центре Госполиции.

Информацию можно отправить по электронной почте: enap@vp.gov.lv.