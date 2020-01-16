ФОТО. Россиянин вез из Роттердама в Ригу подушку с 900 гр марихуаны

Сотрудники Главного таможенного управления Гамбурга обнаружили в багаже гражданина России 904 грамма марихуаны. По данным Федеральной службы таможни, путешественник ехал из Роттердама в Ригу.

"При более тщательном осмотре багажа таможенники заметили необычайно твердую подушку. Когда они открыли наволочку, то увидели внутри черный вакуумный пакет, в котором были еще три мешка марихуаны", — рассказал пресс-секретарь таможни Оливер Бахманн.

Россиянин задержан, против него было возбуждено уголовное дело. Дальнейшее расследование будет проводится Гамбургской таможенной инспекцией.