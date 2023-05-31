ФОТО. Саркандаугава: полиция накрыла подпольное производство фентанила, изъяты наркотики и оружие
Foto: Valsts policija

Сотрудники Управления уголовной полиции Рижского региона задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном производстве и торговле фентанилом. Кроме того, полицейские констатировали, что подозреваемые хранили и фасовали наркотики в гараже на территории Риги. Всего изъято 5 кг фентанила, прекурсоры и огнестрельное оружие.

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Следствие проводили сотрудники 4-го бюро 1-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона.

Задержания в рамках расследования проводились 30 апреля и 25 мая, когда в руки полиции попались мужчины 1980 и 1978 г.р. Младший из них ранее был судим за различные преступления, а его подельник ранее не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Полиция провела обыски в гараже на территории района Саркандаугава, где удалось найти и изъять около пяти кк фентанила, различные прекурсоры, а также четыре единицы огнестрельного оружия (три пистолета TT и один револьвер). Изъято также оборудование для производства фентанила, колбы и т. д.

Следствие по делу продолжается. Полиция продолжает устанавливать личности остальных участников преступной группы.

ФОТО. Саркандаугава: полиция накрыла подпольное производство фентанила, изъяты наркотики и оружие
Foto: Valsts policija
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