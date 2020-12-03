ФОТО. Штурм "крепости" наркодилеров в Риге: изъято 10 кг наркотиков, оружие, Lexus RX и деньги

Управление Криминальной полиции Рижского региона передало в прокуратуру материалы дела, начатого 24 апреля 2020 года, о реализации и хранении наркотических веществ в крупных размерах, а также в легализации средств, нажитых преступным путем. В мае текущего года полиция задержала группу подозреваемых, всего у них изъяли более 10 кг наркотиков на сумму около 150 000 евро.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, в рамках целенаправленной борьбы с оборотом наркотиков сотрудники Криминальной полиции Риги обнаружили в центре столицы дом, в котором, как они предполагали, ведется торговля наркотиками. По этому делу был начат уголовный процесс.

В мае 2020 года полиция решила проверить дом. Было известно, что здание обнесено большим забором, как крепость, пройти через нее было невозможно, поэтому к операции привлекли спецназ Omega. Полиция также установила, что в здании установлены специальные окна, через которые также нельзя пробраться в помещения. Кроме того, преступники установили камеры видеонаблюдения, сигнализацию и датчики движения.

В тот момент, когда полицейские пытались войти в дом, находившийся в помещении мужчина (1985 г.р.) попытался избавиться от вещественных доказательств. Часть наркотиков и несколько тысяч евро он попытался смыть в унитазе, однако канализация закупорилась, и все выброшенное добро всплыло. Подозреваемого задержали, а в ходе обыска нашли и изъяли в доме, на прилегающей территории и автомобиле: 3,6 кг таблеток MDMA, 1,7 кг марихуаны, 1 кг метамфетамина, 2,4 кг амфетамина, 1,1 кг кокаина. На "черном рынке" стоимость изъятых наркотиков составляет около 150 000 евро.

Также в рамках следствия полиция изъяла автомобиль Lexus RX, т. к. он был приобретен на "отмытые" деньги (28 000 евро). На машину наложен арест.

Кроме того, в ходе обыска полиция изъяла 9 804 евро наличными и оружие. В рамках расследования задержаны мужчины 1985, 1987 и 1984 г.р. При этом двое из них ранее уже были судимы за аналогичные преступления.

Foto: Valsts policija

Foto: Valsts policija



