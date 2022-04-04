ФОТО. Сигаретные плоты и задержанный водолаз: пограничники изъяли контрабанду

В период с 1 по 4 апреля в Аугшдаугавском и Краславском краях сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) нашли изъяли более 90 000 контрабандных сигарет.

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Как отмечают в ГПС, 1 апреля при проверке оперативной информации о возможном перемещении контрабандного товара через белорусско-латвийскую границу в волости Науенас Аугшдаугавского края были задержаны два гражданина Латвии. Один из них в костюме водолаза занимался извлечением из Даугавы пакетов в сигаретами. Всего пограничники изъяли 30 000 сигарет Queen Super Slim с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, во время обысков по месту жительства подозреваемых найдено еще 300 сигарет NZ Gold с акцизными марками Республики Беларусь.

Еще один табачный плот обнаружили 4 апреля в Даугаве под Краславой. Пограничники констатировали, что контрабандисты пытались переправить по воде 60 000 белорусских сигарет NZ Gold.

По обоим делам начаты уголовные процессы.