ФОТО: Следуя указаниям навигатора, водитель лесовоза заблудился в Вецриге

Вечером в пятницу, 18 марта, водитель грузовика из Литвы, следуя инструкциям навигатора, случайно заблудился на узких улочках Вецриги.
Представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис сообщил порталу Delfi, что литовский водитель работает в этой должности всего лишь второй день. Водитель лесовоза с прицепом въехал в Старый город со стороны Крастмалы, следуя инструкциям навигатора, но при этом он не знал габариты своего грузового транспорта.
"Рижская муниципальная полиция обратились к Дорожной полиции, чтобы те помогли водителю лесовоза выехать из Вецриги. Сотрудники Госполиции сопроводили лесовоз на улицу Экспорта", — сказал Садовскис. Он добавил, что литовский водитель не был в состоянии алкогольного опьянения.
Во время нахождения в Старом городе водитель литовского лесовоза несколько раз был оштрафован за нарушение правил дорожного движения - за движение по пешеходной и велосипедной дорожкам, а также за нахождение в жилом массиве с грузовым автомобилем.
В соцсети Twitter появились фотографии, на которых лесовоз в сопровождении полиции направляется в сторону улицы Экспорта.
Caption this pic.twitter.com/3hETLqTYah— Atis (@savaadaak) March 18, 2022