ФОТО: Служебные собаки нашли в порту 10 миллионов нелегальных сигарет "Корона"
Foto: VID

24 сентября при проверке морского контейнера на территории Рижского свободного порта таможенники с помощью служебных собак обнаружили 10 миллионов контрабандных сигарет.

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Две служебные собаки обратили повышенное внимание на один из морских контейнеров. Об этом кинологи сообщили должностным лицом пункта таможенного контроля, и контейнер просканировали.

В документах было указано, что в контейнере везут мебель. Но сканирование показало, что внутри нелегальный груз. Когда контейнер открыли, выяснилось, что коробки с мебелью стоят только возле дверей, а остальное пространство занято ящиками с сигаретами.

Это были белорусские сигареты "Корона". Всего обнаружено 1064 ящика, в которых находится примерно 10 миллионов сигарет — точное количество будет известно после завершения подсчета.

Материалы дела переданы Управлению Налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов.

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