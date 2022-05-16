ФОТО. Спецназ и будущие полицейские провели учения по предотвращению массовых беспорядков

Курсанты Колледжа полиции приняли участие в организованных Госполицией учениях, в ходе которых отрабатывались ситуации с целью предотвращения массовых беспорядков. В учениях приняли участие 250 полицейских, включая бойцов спецназа.

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Подобные учения проводятся ежегодно, чтобы сотрудники полиции могли развивать уже имеющиеся навыки и лучше готовить новых сотрудников полиции к потенциально трудным ситуациям, а новые сотрудники правоохранительных органов могли применять эти знания в своей жизни.

На территории колледжа в Риге в этом году разыгрывался сценарий, согласно которому группа лиц, пользуясь свободой проведения собраний, осуществляла хулиганские действия и пыталась спровоцировать беспорядки. Полиция при этом должна была предотвратить массовые беспорядки, пресечь групповое хулиганство и нарушения общественного порядка.

Нынешние обучения прошли, по мнению Госполиции, успешно: участвовашие в них стражи порядка не только смогли решить кризисную ситуацию, но и получили хорошую подготовку, а также возможность проверить способность реагировать в кризисной ситуации.

Foto: Valsts policija