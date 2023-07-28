ФОТО. Таможенники и пограничники нашли в вагонах тайники с контрабандой

По информации пресс-центра Службы госдоходов (VID), в течение двух дней таможенники и пограничники обнаружили в грузовых поездах, въехавших из Белоруссии, тайники с контрабандными сигаретами. В общей сложности удалось изъять 211 600 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

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Первый эпизод зафиксирован 25 июля на таможенном посту "Индра", где во время проверки вагонов грузового поезда, прибывшего с территории Республики Беларусь, служебная собака своим поведением указала кинологу, что среди чугунных заготовок может находиться контрабанда. При детальном досмотре вагонов таможня и сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 103 600 сигарет Queen Superslim и "НЗ Gold".

В свою очередь, 26 июля на станции "Индра" при досмотре еще одного поезда из Белоруссии в двух вагонах под углем таможенники нашли тайники с сигаретами. В общей сложности проверяющие обнаружили 108 000 сигарет "НЗ Gold" и Queen с белорусскими акцизными марками.

По обоим эпизодам начаты процессы, материалы дел преданы в Налогово-таможенное управление Службы госдоходов.