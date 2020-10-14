ФОТО. Таможенники изъяли контрафактные диски AMG для 906 машин
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Управления таможни Слжбы госдоходов (VID) в ходе контроля на латвийско-российской границе задержали партию контрафактных автомобильных дисков AMG. Владельцу торговой марки был нанесен ущерб в размере 918 000 евро.

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Как отмечают в VID, контрафактный товар на КПП "Терехово" удалось обнаружить по результатам анализа рисков. Во время физического досмотра на дисках была обнаружена торговая марка AMG, но она была спрятана под наклейками, чтобы не выявить нарушения прав интеллектуальной собственности. Согласно сопроводительным документам, диски были произведены в Китае.

Таможенное управление получило подтверждение от представителя правообладателя, что изъятый ​​товар — 906 алюминиевых дисков с торговой маркой AMG — нарушает права интеллектуальной собственности компании Daimler AG.

ФОТО. Таможенники изъяли контрафактные диски AMG для 906 машин
Foto: VID muitas pārvalde
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