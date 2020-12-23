ФОТО. Таможенники нашли контрабанду в цистерне с селитрой
Foto: СЗТУ

Российские таможенники пресекли на ЖДПП "Посинь" (российско-латвийская граница) незаконный вывоз сигарет.

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Как отмечает пресс-центр Северо-Западного управления таможни ФТС РФ, контрабандные сигареты нашли в железнодорожном вагоне с технической калиевой селитрой. Контрабанду помогла обнаружить служебная собака лабрадор Солли.

Из вагона, следовавшего из Пермского края в адрес латвийского получателя, таможенники извлекли: 5 000 пачек сигарет NZ Gold и 996 пачек сигарет Camel compact Activate Purple с акцизными марками Республики Беларусь, а также 1 000 пачек сигарет Rothmans Demi с акцизными марками Республики Таджикистан и 5 500 пачек сигарет "Корона SUPER SLIMS" без маркировки.

Всего 12 496 пачек в 25 брикетах обмотанных скотчем. Начато административное дело.

ФОТО. Таможенники нашли контрабанду в цистерне с селитрой
Foto: СЗТУ
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