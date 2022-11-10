ФОТО. Таможенники не пропустили в Литву из Беларуси ж/д цистерну со знаком Z

Во вторник литовские таможенники не пропустили в страну цистерну железнодорожного состава с удобрениями из Беларуси, на которую был нанесен символ военной агрессии России в Украине — буква Z, сообщила в среду Криминальная служба таможни.

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На ж/д погранпункте Кена во вторник около 15.30 ч. сотрудники таможни и Службы охраны госграницы Литвы проверили состав, прибывший из Беларуси.

На одном из вагонов — цистерне, перевозившей удобрения или компоненты для производства удобрений, была замечен незаконный знак — символ российской военной агрессии Z, сообщили в таможне. Вагон задержали и вернули в Молодечно в Беларуси.

Как сообщается в отчете, отправителем груза, предназначенного для одной литовской компании, является российское предприятие.