ФОТО. Таможенники обнаружили в тайниках поезда более 260 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при содействии Государственной пограничной службы при проверке въехавшего из Беларуси грузового поезда обнаружили 260 580 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками. Табачные изделия контрабандисты спрятали в тайниках.

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Как отмечают в VID, попытка контрабанды была предотвращена на железнодорожном пункте "Индра" 30 декабря прошлого года. Подозрения в том, что в вагонах могут провозить сигареты, появились после первичной проверки вагонов кинологом с собакой.

По информации VID, сумма неуплаченных налогов за изъятые сигареты составляет около 44 000 евро. Начато расследование.