ФОТО. Таможня нашла в посылках 100 000 фальшивых таблеток для лечения импотенции

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) при проверке посылок обнаружили около 100 000 фальшивых таблеток. Таким образом правообадателю мог быть нанесен ущерб в размере 1,78 млн евро.

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По данным VID, таблетки VIDALISTA 20 Tadalafil Tablets прибыли в четырех посылках из Великобритании. Во время проверки у таможенников возникли подозрения относительно подлинности медикаментов, поэтому, чтобы убедиться, что таблетки являются оригинальными, был отправлен запрос к правообладателю бренда.

На этой неделе было получено заключение, что все медикаменты являются подделкой.