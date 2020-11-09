ФОТО. Таможня предотвратила контрабанду более 1 миллиона сигарет
Foto: VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) на прошлой неделе предотвратили на латвийско-белорусской границе несколько попыток провоза контрабандных сигарет. Всего таможенники обнаружили и изъяли 1 017 000 сигарет. Злоумышленники спрятали их в грузовых автомобилях, а также в железнодорожных вагонах.

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Как отмечает пресс-центр VID, 8 ноября на пункте таможенного контроля "Индра" при проверке вагонов поезда, прибывшего из Беларуси, нашли тайники, в котором контрабандисты спрятали 29 880 сигарет "НЗ".

Днем ранее на таможенном пункте "Силене" в грузе пиломатериалов, прибывшем также из Республики Беларусь (РБ), таможенники с помощью служебной собаки обнаружили 101 520 сигарет Winston и "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 6 ноября в "Индре" при проверке поезда из Беларуси в трех вагонах нашли 740 000 сигарет "Премьер" и "Новая заря".

Как отмечает пресс-центр VID, 2 ноября на КПП "Силене" при сканировании грузовой фуры таможенники обнаружили тайник, в котором было спрятано 95 600 сигарет Camel, "НЗ", "Минск" и Queen с акцизными марками РБ.

Еще одна партия контрабанды сигарет была изъята 1 ноября на товарной железнодорожной станции в Даугавпилсе, где в элементах конструкции одного из вагонов сотрудники таможни нашли 50 000 сигарет "НЗ".

По всем фактам начаты процессы. По подсчетам VID, общая сумма неуплаченных в казну налогов составляет 162 000 евро.

ФОТО. Таможня предотвратила контрабанду более 1 миллиона сигарет
Foto: VID
ФОТО. Таможня предотвратила контрабанду более 1 миллиона сигарет
Foto: VID
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