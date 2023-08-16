ФОТО. Трагическая авария в Словакии: погибла гражданка Латвии
Foto: DELFI.lt

Полиция Словакии сообщает, что на магистрали Бехаровце — Браниско за тоннелем произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла гражданка Латвии.

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По данным словацкой полиции, 35-летняя женщина, которая находилась за рулем Ford, скончалась от полученных травм. По другим источникам, в аварии погибла пассажирка.

За рулем Dacia находился 73-летний мужчина, вместе с ним ехал еще один человек, в Ford — 6 человек.

Оба водителя были трезвыми. Начато расследование, полиция выясняет виновника ДТП.

ФОТО. Трагическая авария в Словакии: погибла гражданка Латвии
Foto: DELFI.lt
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