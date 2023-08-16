ФОТО. Трагическая авария в Словакии: погибла гражданка Латвии

Полиция Словакии сообщает, что на магистрали Бехаровце — Браниско за тоннелем произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла гражданка Латвии.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По данным словацкой полиции, 35-летняя женщина, которая находилась за рулем Ford, скончалась от полученных травм. По другим источникам, в аварии погибла пассажирка.
За рулем Dacia находился 73-летний мужчина, вместе с ним ехал еще один человек, в Ford — 6 человек.
Оба водителя были трезвыми. Начато расследование, полиция выясняет виновника ДТП.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.