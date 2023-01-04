ФОТО. Трактор с открытой поливочной системой "снес" крышу микроавтобуса, ищут свидетелей

28 декабря около пяти часов вечера на дороге Лимбажи-Дучи (в шести километрах от Лимбажи) произошло ДТП с участием трактора и микроавтобуса VW Crafter.

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За помощью к очевидцам в социальных сетях обратился сын водителя микроавтобуса. По его словам ситуация была следующей: навстречу отцу ехал трактор с открытой поливочной системой (она должна быть закрытой, а не вылезать на встречную полосу). "Легковые машины могут проехать под ней, а микроавтобус уже нет", — поясняет Гиртс. В темноте ее вообще не было видно, водитель микроавтобуса заметил ее лишь за несколько секунд до удара, когда столкновения уже было невозможно избежать.

В результате поливочная система буквально "снесла" крышу микроавтобуса. По счастливой случайности отец Гирта остался жив, но получил травмы.

По словам мужчины, водитель трактора и предприятие, которому он принадлежит, отрицают вину, указывая, что не знали, что поливочная система не закреплена. В связи с этим Гирт обращается ко всем очевидцам, которые, возможно, зафиксировали трактор с открытой поливочной системой или располагают любой другой полезной информацией.