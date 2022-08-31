ФОТО. Убить или напугать: в Елгаве нашли прикрепленный к машине предмет; возможно это взрывчатка

23 августа жительница Елгавы обнаружила, что к колесу ее автомобиля прикреплена капроновая нить, другой конец которой был привязан к самодельному, возможно, взрывоопасному предмету, помещенному в мусорный контейнер. Заявительница также заметила, что у предмета имеется спусковой механизм. В тот же день Госполиция оперативно установила и задержала подозреваемого.

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Как отмечает пресс-центр Земгальского регионального управления полиции, 23 августа, в 12.30, женщина 1987 г.р., заметила, что к колесу принадлежащей ей машины, припаркованной на ул. Петера, привязана капроновая нить. Автовладелица решила проверить, куда ведет нить, и обнаружила на другом конце самодельный предмет, напоминающий взрывчатку. Он был помещен в мусорный контейнер.

На место происшествия оперативно прибыли саперы спецподразделения Omega, нейтрализовавшие предмет и подготовившие его для транспортировки. В настоящее время ожидается заключение экспертов, насколько опасным для жизни и здоровья окружающих мог быть найденный предмет.

Поздним вечером 25 августа по подозрению в преступлении был задержан мужчина 1977 г.р., который не стал отрицать, что именно он и установил "взрывчатку" на колесо. В ходе обыска в его квартире нашли предмет, напоминающий оружие. 25 августа суд выдал санкцию на арест задержаного.

По делу начат уголовный процесс.