ФОТО. Уехал из Сигулды и не вернулся домой: полиция ищет пропавшего мужчину

Земгальское региональное управление полиции разыскивает Яниса Заровскиса (1959 г.р.), которого в последний раз видели 24 октября на своем автомобиле Audi A4 выехал из Сигулды в Добеле, однако дома не появился.
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Его приметы: рост 180 см, полный.
Был одет: темные джинсы, серая куртка. Темная спортивная обувь со светлой подошвой.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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