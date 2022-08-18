ФОТО. Ушел из дома и не вернулся: полиция ищет пропавшего рижанина

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Раймо Бартулиса (1964 г.р.), которого в последний раз видели 31 июля, когда он выходил из своего дома в Риге, по ул. Бикерниеку.
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Его приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы короткие, светлые, усы с проседью. На шее — шрам.
Был одет: джинсовая куртка, клетчатая рубашка, синие джинсы, черно-белые кеды.
Информацию просьба сообщать по телефону 110.
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