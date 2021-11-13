ФОТО: в бетонных столбах и конструкциях поезда обнаружено 256 тысяч сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов совместно с пограничниками в ходе проверки товарных поездов, обнаружили 256 000 контрабандных сигарет из Беларуси.
12 ноября на таможенном контрольном пункте Индра было проведено сканирование состава товарного поезда из Беларуси. Появились подозрения, что в специальном тайнике спрятаны незадекларированные товары. В ходе проверки выяснилось, что в бетонных столбах электропередач спрятаны сигареты - всего 102 200 сигарет марки NZ Gold.
В свою очередь, 9 ноября контрабандные сигареты были обнаружены в конструкциях товарного поезда. Всего 25 200 сигарет марки NZ Gold с белорусскими акцизными марками.
Контрабандные сигареты были обнаружены в товарном поезде также 7 ноября. Также марки NZ Gold с белорусскими акцизными марками. Всего 130 400 сигарет.
Общая сумма налогов, которые прошли мимо госбюджета - около 43 000 евро.