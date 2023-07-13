ФОТО. В Бразилии задержан 19-летний наркокурьер из Латвии: изъято более 3 кг кокаина

В международном аэропорту Рио-де-Жанейро сотрудники Федеральной полиции Бразилии задержали 19-летнего гражданина Латвии, перевозившего около 3,5 кг кокаина.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По данным бразильских СМИ, латвиец собирался добраться рейсом до Лиссабона (Португалия), а оттуда — в Тулузу (Франция),
Полицейским удалось обнаружить кокаин во время плановой проверки ручной клади пассажира: наркотики были спрятаны в подкладке портфеля.
В полиции отметили, что за преступления, связанные с международным оборотом наркотиков, юноше может грозить до 15 лет лишения свободы.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.