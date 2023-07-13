ФОТО. В Бразилии задержан 19-летний наркокурьер из Латвии: изъято более 3 кг кокаина

В международном аэропорту Рио-де-Жанейро сотрудники Федеральной полиции Бразилии задержали 19-летнего гражданина Латвии, перевозившего около 3,5 кг кокаина.

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По данным бразильских СМИ, латвиец собирался добраться рейсом до Лиссабона (Португалия), а оттуда — в Тулузу (Франция),

Полицейским удалось обнаружить кокаин во время плановой проверки ручной клади пассажира: наркотики были спрятаны в подкладке портфеля.

В полиции отметили, что за преступления, связанные с международным оборотом наркотиков, юноше может грозить до 15 лет лишения свободы.