ФОТО. В Эстонии автомобиль протаранил статую Зеленского из песка, которую сделала латвийский скульптор

В среду, 12 июля, эстонская полиция задержала в Тырва мужчину, который протаранил автомобилем выполненную из песка скульптуру президента Украины Владимира Зеленского, автором которой является художница из Латвии Агнесе Рудзите Кириллова, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

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"36-летний мужчина, который управлял автомобилем Ford, найден, и полиция поговорила с ним. Точные обстоятельства инцидента будут установлены в ходе разбирательства", — подтвердил оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

На изображении с камеры видно, как серая машина проехала мимо скульптуры в среду в 6.08 утра со стороны Валга. Через несколько мгновений в скульптуру врезалось то же самое транспортное средство, ехавшее с противоположной стороны. Автомобиль немного отскочил после столкновения и сместил дорожный знак, стоявший рядом со скульптурой.

36-летний мужчина, гражданин Эстонии, который управлял автомобилем Ford с финским регистрационным номером, после столкновения со скульптурой скрылся с места происшествия. "В машине, оставленной на месте происшествия, сотрудники полиции обнаружили алкоголь, поэтому есть основания полагать, что водитель, сбивший скульптуру, мог быть пьян в момент аварии", — сказал Вирк. Полиция начала искать водителя.

Пресс-секретарь волостной управы Тырва Марианна Сокк подтвердила, что скульптуру в любом случае планируется восстановить. К сожалению, пока неизвестно, сколько на это уйдет времени и денег.

В результате произошедшего скульптура серьезно пострадала. В среду и четверг восстанавливалось ограждение перед ней. Ожидаются инструкции от автора скульптуры Агнесе Рудзите Кирилловой. Скульптура в Тырва появилась 21 мая, ее Рудзите Кирилловой помогли построить украинские беженцы при поддержке местных предпринимателей.

На строительство статуи Владимира Зеленского на новой центральной площади Тырва ушло 72 тонны песка.