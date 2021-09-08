ФОТО. В фуре из России обнаружили более 9 млн. контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Как отмечает пресс-служба VID, 6 сентября, на КПП "Терехово" таможенники проводили досмотр фуры, въехавшей с территории России. Согласно сопроводительным документам, в грузовике находились фиброцементные плиты, однако сотрудники таможни решили провести более тщательную проверку груза с помощью сканера.

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В результате, среди плит были найдены тайники, в которых перевозили 5 989 200 контрабандных сигарет NZ Gold и 3 059 600 сигарет "Минск Superslim" без акцизных марок.

Сумма неуплаченных государству налогов за нелегальный груз сигарет составила примерно полтора миллиона евро. Материалы дела переданы для расследования правлению Налогово-таможенной полиции.

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