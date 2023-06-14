ФОТО. В Германии задержали негражданина Латвии, перевозившего в фургоне 16 нелегалов

В минувший понедельник сотрудники Федеральной полиции Германии раскрыли факт контрабанды 16 человек, которых перевозил в фургоне негражданин Латвии. Нелегалов нашли во время проверки на федеральной трассе А12, неподалеку от Франкфурта-на-Одере.

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По данным немецких СМИ, в фургоне Renault Master, который въехал на территорию ФРГ из Польши, оказались 14 граждан Афганистана, а также двое граждан Ирана в возрасте от 12 до 53 лет. У двух детей и двух подростков не оказалось документов, удостоверяющих разрешение на проживание. За рулем автомобиля находился 51-летний негражданин Латвии.

Полицейские доставили задержанных в участок и начали расследование по подозрению в незаконном въезде и незаконном пребывании в ЕС. После оформления документов женщин и мужчин перевели в Центр первичного приема федеральной земли Бранденбург.

Двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет, которые путешествовали в одиночку, были переданы в службу экстренной помощи детям и молодежи.

Федеральная полиция начала расследование в отношении водителя, которого подозревают в контрабанде иностранцев.