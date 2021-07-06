ФОТО: в грузовом поезде обнаружены 420 тысяч контрабандных сигарет

Управление таможни Службы госдоходов (СГД, VID) и Погранохрана во время проверки грузового поезда обнаружили 420 000 сигарет. 21 000 пачек были спрятаны в мотках металлической проволоки, сообщает VID.

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Сигареты были обнаружен 5 июля на Даугавпилсском товарном вокзале. Поезд пересек границу через пункт пограничного контроля Индрас, где во время проверки у сотрудника Погранохраны возникли подозрения, что в поезде перевозят незадекларированный товар.

Согласно сопровождающим документам, железо и металлическая проволока была отправлена из Украины получателю в Эстонии.

Упаковки сигарет были под марками "Премьер" и "NZ Gold" с белорусскими акцизными марками. Дело передано Налоговой и таможенной полиции для возбуждения уголовного процесса.