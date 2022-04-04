ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 221 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) и Государственной пограничной службы предотвратили провоз на территорию Латвии более 221 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в партии лесоматериалов, а также в вагонах без груза.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным пресс-центра VID, 3 апреля, на пункте таможенного контроля "Индра" таможенник-кинолог со служебной собакой при проверке грузового поезда, прибывшего из Республики Беларусь, обнаружили в лесоматериалах 159 360 сигарет NZ Gold и "Минск" с белорусскими акцизными марками.

В тот же день на станции "Индра" при проверке еще одного поезда из Белоруссии таможенники нашли в вагонах тайник с 62 000 контрабандных сигарет NZ Gold. По обоим делам начаты уголовные процессы.

ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 221 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde
ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 221 000 контрабандных сигарет
Foto: VID muitas pārvalde
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя