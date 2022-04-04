ФОТО. В грузовых поездах обнаружили 221 000 контрабандных сигарет

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) и Государственной пограничной службы предотвратили провоз на территорию Латвии более 221 000 контрабандных сигарет. Табачные изделия были спрятаны в партии лесоматериалов, а также в вагонах без груза.

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По данным пресс-центра VID, 3 апреля, на пункте таможенного контроля "Индра" таможенник-кинолог со служебной собакой при проверке грузового поезда, прибывшего из Республики Беларусь, обнаружили в лесоматериалах 159 360 сигарет NZ Gold и "Минск" с белорусскими акцизными марками.

В тот же день на станции "Индра" при проверке еще одного поезда из Белоруссии таможенники нашли в вагонах тайник с 62 000 контрабандных сигарет NZ Gold. По обоим делам начаты уголовные процессы.

Foto: VID muitas pārvalde